هذا آخر ما قاله بيل غيتس عن كوفيد 19

أعلن بيل غيتس ان بعض حكومات العالم تعاملت مع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل من غيرها، لكن الملياردير الأميركي لن يعطي أي دولة العلامة الكاملة A في مكافحة الجائحة.
وأضاف غيتس في مقابلة أجريت معه في مركز أبحاث بمدينة سيدني في أستراليا: "لن أقول إن أي دولة سيطرة الأمر بشكل صحيح تماماً..لا أحد، ولا أي دولة".
وانتقد المؤسس المشارك لميكروسوفت ردود فعل العديد من حكومات العالم على الوباء منذ الانتشار المبدئي لفيروس كورونا في أواخر عام 2019.
وفي وقت مبكر من آذار عام 2020، زعم غيتس بأن الولايات المتحدة "لم تتصرف بالسرعة الكافية" لاتخاذ إجراءات صارمة للحجر الصحي، مثل إغلاق الشركات وإصدار أوامر البقاء في المنزل.
وقال أيضًا إن إجراء اختبارات كوفيد الفعالة وتيسير الوصول إليها في البلاد كان بطيئًا للغاية في الولايات المتحدة.
وأفاد غيتس بأن بعض استجابات كوفيد في بعض الدول كانت أفضل من غيرها، واستشهد بأستراليا "وحوالي 7 دول أخرى"، والتي لم يسمها علنًا، مشيرًا إلى أن معدل وفيات كوفيد للفرد في أستراليا لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم حيث يمثل حاليًا 21% فقط من معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز
وفي وجهة نظر غيتس، حصلت الولايات المتحدة على العلامة الكاملة في فئة واحدة: إنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير للقاحات فيروس كورونا. منحت الولايات المتحدة هذه الأموال لشركات في بلدان متعددة، مما أدى إلى إنتاج لقاحات فعالة متعددة لكوفيد. (cnbc)