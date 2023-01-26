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عربي-دولي

هذا آخر ما قاله بيل غيتس عن كوفيد 19

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:00
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أعلن بيل غيتس ان بعض حكومات العالم تعاملت مع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل ‏من غيرها، لكن الملياردير الأميركي لن يعطي أي دولة العلامة الكاملة A في ‏مكافحة الجائحة.‏

 

وأضاف غيتس في مقابلة أجريت معه في مركز أبحاث بمدينة سيدني في أستراليا: ‏‏"لن أقول إن أي دولة سيطرة الأمر بشكل صحيح تماماً..لا أحد، ولا أي دولة".‏

 

وانتقد المؤسس المشارك لميكروسوفت ‏ردود فعل العديد من حكومات العالم على ‏الوباء منذ الانتشار المبدئي لفيروس كورونا في أواخر عام 2019.‏

 

وفي وقت مبكر من آذار عام 2020، زعم غيتس بأن الولايات المتحدة "لم ‏تتصرف بالسرعة الكافية" لاتخاذ إجراءات صارمة للحجر الصحي، مثل إغلاق ‏الشركات وإصدار أوامر البقاء في المنزل.‏

 

وقال أيضًا إن إجراء اختبارات كوفيد الفعالة وتيسير الوصول إليها في البلاد كان ‏بطيئًا للغاية في الولايات المتحدة.‏

 

وأفاد غيتس بأن بعض استجابات كوفيد في بعض الدول كانت أفضل من غيرها، ‏واستشهد بأستراليا "وحوالي 7 دول أخرى"، والتي لم يسمها علنًا، مشيرًا إلى أن ‏معدل وفيات كوفيد للفرد في أستراليا لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم حيث ‏يمثل حاليًا 21% فقط من معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات ‏المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز

 

وفي وجهة نظر غيتس، حصلت الولايات المتحدة على العلامة الكاملة في فئة ‏واحدة: إنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير للقاحات فيروس ‏كورونا. منحت الولايات المتحدة هذه الأموال لشركات في بلدان متعددة، مما أدى ‏إلى إنتاج لقاحات فعالة متعددة لكوفيد.‏ ‏(cnbc)

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