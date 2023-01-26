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عربي-دولي
السفارة الأميركية تعلن وصول سفيرة جديدة إلى موسكو
Lebanon 24
26-01-2023
|
01:08
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قالت السفارة الأميركية في موسكو الخميس، إن السفيرة الجديدة إلى روسيا لين تريسي وصلت إلى العاصمة الروسية.
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