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عربي-دولي

السفارة الأميركية تعلن وصول سفيرة جديدة إلى موسكو

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:08
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قالت السفارة الأميركية في موسكو الخميس، إن السفيرة الجديدة إلى روسيا لين تريسي وصلت إلى العاصمة الروسية.
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