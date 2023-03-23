زلزال يضرب ولاية ملاطية وسط تركيا

ضرب زلزال بلغت قوتة 4.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.



وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.



ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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