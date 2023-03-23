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زلزال يضرب ولاية ملاطية وسط تركيا

Lebanon 24
23-03-2023 | 00:30
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ضرب زلزال بلغت قوتة 4.4 درجات على مقياس ريختر، منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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