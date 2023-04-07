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عربي-دولي

مسلسل "عائلة سيمبسون" يتوقع اعتقال ترامب قبل 30 عاماً.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
07-04-2023 | 07:24
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حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون"، الذي تنبأ بعدد من الأمور السياسية، التي تحدث حالياً، منذ 30 عاماً.
 
وفي أحد مشاهد حلقة من مسلسل "عائلة سمبسون"، والتي جاءت تحت عنوان: "Lisa vs Malibu Stacy" في عام 1994، يتمّ الإعلان عن القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب في نشرة أخبار كانت تشاهدها عائلة سمبسون.
 
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اللافت للانتباه أن هذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها البعض تشابه أحداث في "عائلة سيمبسون" الشهير مع أرض الواقع، وربط بعض الإشارات بينها وبين ما يجري فعلياً، فكان أثير جدل من قبل عن توقعه أحداث 11 ايلول، وتاريخ وفاة الملكة إليزابيث، وتنصيب دونالد ترامب رئيساً وقائداً أعلى للقوات المسلحة الأميركية، كما توقع جائحة فيروس "كورونا"، وغيرها، ما يوحي بأن كتاب المسلسل يعرفون بعض الأسرار. (زهرة الخليج) 

 


 

المصدر: زهرة

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