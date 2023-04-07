مسلسل "عائلة سيمبسون" يتوقع اعتقال ترامب قبل 30 عاماً.. شاهدوا الفيديو

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو من المسلسل الكرتوني الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون"، الذي تنبأ بعدد من الأمور السياسية، التي تحدث حالياً، منذ 30 عاماً.

وفي أحد مشاهد حلقة من مسلسل "عائلة سمبسون"، والتي جاءت تحت عنوان: "Lisa vs Malibu Stacy" في عام 1994، يتمّ الإعلان عن القبض على الرئيس السابق دونالد ترامب في نشرة أخبار كانت تشاهدها عائلة سمبسون.