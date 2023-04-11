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إقتصاد
ما هي أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم؟
Lebanon 24
11-04-2023
|
13:30
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أصدر المجلس الدولي للمطارات، الاتحاد التجاري لمطارات العالم، مؤخراً الترتيب السنوي الخاص به لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم.
وسيطرت الولايات المتحدة على القائمة، حيث استحوذت على نصف المطارات في المراكز العشرة الأولى.
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فيما احتل مطار دبي المركز الخامس عالمياً، بين أكثر المطارات ازدحاماً في تقرير 2022، والمطار العربي الوحيد بين العشرة الأكثر ازدحاماً عالمياً.
وأشار تقرير مجلس المطارات الدولي إلى أنه على الرغم من الزيادة في عدد الركاب، فإن عدد الأشخاص الذين سافروا في عام 2022 لا يزال منخفضاً عن أرقام ما قبل جائحة كوفيد في عام 2019، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC".
أكثر 10 مطارات ازدحاماً في العالم
مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي (ATL)
مطار دالاس / فورت وورث الدولي (DFW)
مطار دنفر الدولي (DEN)
مطار شيكاغو أوهير الدولي (ORD)
مطار دبي الدولي (DXB)
مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)
مطار اسطنبول (IST)
مطار هيثرو (LHR)
مطار انديرا غاندي الدولي (DEL)
مطار باريس شارل ديغول (CDG)
وتصدّر مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا القائمة باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في العالم للعام الثاني على التوالي. وشهد المطار زيادة بنسبة 23.8% إلى 93.7 مليون مسافر في عام 2022.
على الرغم من أن المطار كان الأكثر ازدحاماً، إلا أن عدد الركاب في عام 2022 ظل أقل بنسبة 15% عن عام 2019، وفقاً لـ ACI.
العام الوحيد الذي لم يكن فيه أتلانتا هو أكثر المطارات ازدحاماً في السنوات الأربع الماضية هو عام 2020 عندما احتل "ATL" المرتبة الثانية بعد مطار جوانزو بايون الدولي في جنوب الصين.
جاء مطار دالاس / فورت وورث الدولي في المرتبة الثانية في القائمة بعدد 73.4 مليون مسافر في عام 2022. وشهد مطار تكساس زيادة بنسبة 17.5% عن عام 2021، ولكن انخفاضاً بنسبة 2.3% عن عام 2019.
واختتم مطار دنفر الدولي المراكز الثلاثة الأولى في القائمة. إذ استقبل مرفق كولورادو 69.3 مليون مسافراً في عام 2022، بزيادة قدرها 17.8% مقارنة بعام 2021.
وعلى عكس أكبر مطارين، شهد مطار دبي الدولي زيادة بنسبة 0.4% في عدد الركاب مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في عام 2019.
كان مطار دنفر الدولي أيضاً من بين أكثر 20 مطاراً ازدحاماً في العالم كل عام منذ عام 2000، وفقاً لهيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي. (العربية)
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