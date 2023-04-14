ثروة برنارد أرنو تقفز 12 مليار دولار في يوم واحد!

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تمكن سهم مجموعة LVMH، التي تعد أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم، من تعزيز مكانة أغنى رجل في العالم، برنارد أرنو في صادرة قائمة أثرياء العالم.وارتفعت ثروة الملياردير الفرنسي بمقدار 12 مليار دولار لتصل إلى نحو 210 مليارات دولار، بحسب قائمة بلومبيرغ للمليارديرات.واستفاد برنارد أرنو من ترحيب المستثمرين بنتائج أعمال شركة السلع الفاخرة عن الربع الأول من العام الحالي، ما دفع سهم "إل في إم إتش" للصعود لمستوى قياسي جديد بمكاسب بلغت 5.7 بالمئة أمس الخميس، مما دفع الشركة إلى دخول قائمة أكبر 10 شركات في العالم بقيمة سوقية قدرها 444 مليار يورو أيّ حوالي 491 مليار دولار. (سكاي نيوز)