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عربي-دولي

من يضم الوفد المرافق للأسد إلى القمة العربية؟

Lebanon 24
17-05-2023 | 13:05
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أفادت معلومات "الجديد" أن الوفد الذي سيرافق الرئيس السوري بشار الاسد الى القمة العربية في جدة سيضم اضافة الى وزير الخارجية فيصل المقداد عدداً من مستشاري الرئيس السوري بينهم بثينة شعبان ومندوب سوريا لدى الامم المتحدة. 
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