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عربي-دولي

هجوم سيبراني واسع مدعوم من بكين يستهدف بنى تحتية حيوية.. وواشنطن تحذر

Lebanon 24
24-05-2023 | 23:25
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كشفت واشنطن وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت، أمس الأربعاء، أن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، محذرين من أن هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.
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وفي تحذير مشترك قالت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إنها رصدت "مجموعة من الأنشطة"، مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية تحظى برعاية دولة جمهورية الصين الشعبية وتُعرف أيضاً باسم فولت تايفون".

وأضاف التحذير المشترك أن "هذا النشاط يؤثّر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة" ويمكن للجهة التي تنفّذ هذا الهجوم "أن تطبق نفس الأساليب.. في جميع أنحاء العالم".

بدورها، قالت مايكروسوفت في بيان منفصل إن "فولت تايفون" تنشط منذ منتصف 2021 وقد استهدفت عدداً من البنى التحتية الحيوية، من بينها خصوصاً البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأميركية، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية رئيسية في المحيط الهادئ.

وحذّرت مايكروسوفت في بيانها من أن هذا الهجوم يهدّد بإحداث "اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية".

وأضافت المجموعة التكنولوجية الأميركية أن "السلوك المرصود يشير إلى أن الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة على قدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن يتم اكتشافها".(العربية)

عربي-دولي

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