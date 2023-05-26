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عربي-دولي

رجل أعمال معروف... القضاء الهولندي يحجز أرضا مملوكة لصهر بوتين السابق

Lebanon 24
26-05-2023 | 12:30
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ذكرت تقارير صحفية أن الادعاء العام في هولندا صادر قطعة أرض في ضواحي أمستردام، مملوكة لرجل أعمال كان صهرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن ينفصل عن ابنته.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن قطعة الأرض تقع في منطقة "دوفين دريخت" ومساحتها 1432 مترا مربعا، وتبعد 6 كيلومترات فقط عن وسط أمستردام.
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والأرض المحجوزة فارغة في الوقت الحالي، وهي مملوكة لرجل الأعمال الهولندي جوريت فيسن، الذي كان زوجا لابنة بوتين ماريا فورونتسوفا، وهي الابنة البكر للرئيس الروسي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن الانفصال بين رجل الأعمال الهولندي وابنة الرئيس الروسي في نيسان 2022، أي بعد فترة قصيرة من بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

ورفض الادعاء العام في هولندا التعليق على أسباب حجز أرض صهر بوتين السابق الذي يعيش في روسيا في الوقت الحالي، علما أن القضية تخضع لتحقيق في هولندا. (سكاي نيوز)
 
 
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