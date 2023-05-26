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عربي-دولي

هل ستبقى الأصول الروسيّة في بريطانيا مجمدة؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 13:30
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قالت صحيفة "غارديان"، إن مسؤولين بريطانيين، أكدوا أن أصول الدولة الروسية ستبقى مجمدة "حتى توافق موسكو على دفع تعويضات عن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا".

ونوهت الصحيفة، بأنه "تم في الأسبوع الماضي في قمة مجلس أوروبا تشكيل سجل رقمي للأضرار التي تكبدتها أوكرانيا كخطوة أولى نحو إنشاء آلية دولية لتعويض ضحايا العدوان الروسي". (روسيا اليوم)
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