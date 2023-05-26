وصل إلى طهران... أوّل ظهور للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي

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بعد إطلاق سراحه من قبل بلجيكا في صفقة تبادل نفذت اليوم الجمعة برعاية عمانية، حط الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في طهران. وبث التلفزيون الرسمي الصور الأولية لأسدي الذي حكم عليه في بروكسيل لمدة 20 سنة بتهمة الإرهاب.وظهر الدبلوماسي محاطاً بمجموعة من المسؤولين الإيرانيين، بينهم المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي ورئيس لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية كاظم غريب آبادي.كما بدا مبتسماً وحاملاً باقة من الورود، بعد سنوات في السجن. (العربية)