تفاصيل جديدة عن تفجير نورد ستريم.. إليكم ما كشفه تقرير استخباراتي

تلقت دائرة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية "العديد من المعلومات" من استخبارات دول شريكة، تشير إلى احتمال تورط أوكرانيين في تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم"؛ حسبما أفادت صحيفة "شبيغل"، اليوم.



Advertisement وأضافت الصحيفة أن برلين حصلت على معلومات عديدة من استخبارات أجنبية، ترجح أن يكون الجناة أوكرانيين. وأضافت الصحيفة أن برلين حصلت على معلومات عديدة من استخبارات أجنبية، ترجح أن يكون الجناة أوكرانيين.



كما ذكرت أن المحققين الألمان مشغولون في الوقت الحالي بالإجابة عن سؤال عما إذا كانت مجموعة غير خاضعة لسيطرة كييف أو الاستخبارات الأوكرانية هي من نفذ التفجيرات.





ووفقا لبيانات الصحيفة، يعتقد الخبراء الألمان أن احتمال تنفيذ الجانب الروسي للتفجيرات "ضئيل جدا".

وبحسب مصادر الصحيفة في هيئات التحقيق، فإن البيانات التعريفية للرسالة التي أُرسلت لتأجير اليخت "أندروميدا"، المحتمل تورطه في نقل المتفجرات، "تؤدي إلى أوكرانيا".





وتسببت الانفجارات التي وقعت في أيلول الماضي في توقف خطَّي أنابيب "نورد ستريم"، اللذين تم بناؤهما لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، عن العمل.





ووفقاً لتقارير بريطانية، فإن سبب الانفجارات ما زال غير واضح رسمياً. فبعد الانفجارات مباشرةً، أشارت بعض الدول الغربية بأصابع الاتهام إلى روسيا، بينما ألقت موسكو باللوم على الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة.