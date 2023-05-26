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عربي-دولي

بوتين: منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
26-05-2023 | 11:38
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا.
 
وكان لولا قد كتب على تويتر في وقت سابق أنه كرر استعداد البرازيل للحديث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا.
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وفي وقت سابق اليوم أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن بوتين منفتح لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.
 
وردا على تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول نيته الاتصال بالرئيس الروسي، قال بيسكوف، "إن الحوار ضروري والرئيس بوتين منفتح دائما على الحوار الضروري بالطبع من أجل حماية مصالح بلدنا".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه يعارض تجميد النزاع الأوكراني، لذلك يجب على كييف تحديد شروط تحقيق السلام مع روسيا بشكل مستقل. (العربية) 
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