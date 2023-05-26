عقبات جدية.. ماذا كشف لافروف عن إنهاء الصراع مع اوكرانيا؟

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إلى أنه يرى "عقبات جدية" أمام إنهاء الصراع مع أوكرانيا سلمياً.

وأشاد لافروف، خلال استقباله الموفد الصيني لي هوي في موسكو، بالدور"الإيجابي" لبكين الساعية لإقناع موسكو وكييف بالجلوس على طاولة المفاوضات.

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بدورها، قالت الخارجية الروسية في بيان، إن "الوزير كرر التزام موسكو لصالح حل سياسي دبلوماسي للنزاع، ملاحظا وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا وداعموها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام"، مضيفة: "أعرب لافروف عن امتنانه للصين لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية، وعن تقديره العميق لاستعداد بكين لأداء دور إيجابي في تسويتها".



