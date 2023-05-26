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عربي-دولي

مخبأة بطريقة ذكية.. إحباط محاولة تهريب 460 ألف حبة كبتاغون في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2023 | 12:47
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء بالسعودية إحباط محاولة تهريب 460000 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية مكائن وردت إلى المملكة عبر الميناء.
 
وذكرت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "مكائن"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف المكائن، لافتة إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما.
 
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وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها. (روسيا اليوم) 
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