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عربي-دولي

هجوم زورق مسير على سفينة روسية.. فيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
26-05-2023 | 14:06
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أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "سي إن إن" سفينة استطلاع روسية وهي تتعرض لهجوم بواسطة زورق مسير خلال إبحارها في البحر الأسود.
وقالت الشبكة إن الهجوم استهدف سفينة الاستطلاع الروسية إيفان خورس، حيث كانت موسكو قد زعمت أنها تمكنت من إحباطه.
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ويظهر في الفيديو مقدمة القارب الصغير وهو يتحرك بسرعة باتجاه السفينة الروسية ويتم تصوير حركته بواسطة كاميرا مثبته فيه على ما يبدو، وعند وصول القارب لجسد السفينة تنقطع الصورة، من دون معرفة ما إذا كان قد أنفجر وتسبب بأضرار للسفينة الروسية أم لا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، الأربعاء، إن السفينة الحربية التابعة للبحرية الروسية "إيفان خورس"، تعرضت لهجوم بواسطة ثلاث زوارق مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود، بالقرب من مضيق البوسفور. 
المصدر: الحرة
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