هذه آخر مستجدات المفاوضات بشأن رفع سقف الدين الأميركي

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الجمعة، إنه جرى إحراز تقدم مساء أمس في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار.

ويواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، الجمعة، مساعي التوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى، وسط ظهور بوادر مشجعة في اتجاه حل.

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وبحسب وسائل إعلام أميركية، فان فريقي الرئيس الديموقراطي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، اتفقا على بعض الخطوط العريضة.

وكان بايدن، أكد الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الوقت بدأ ينفد للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.