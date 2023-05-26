Advertisement

عربي-دولي

هذه آخر مستجدات المفاوضات بشأن رفع سقف الدين الأميركي

Lebanon 24
26-05-2023 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1071154-638207358602937919.jpg
Doc-P-1071154-638207358602937919.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الجمعة، إنه جرى إحراز تقدم مساء أمس  في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار.
ويواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، الجمعة، مساعي التوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى، وسط ظهور بوادر مشجعة في اتجاه حل.
Advertisement
 
 
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فان فريقي الرئيس الديموقراطي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، اتفقا على بعض الخطوط العريضة.
وكان بايدن، أكد الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الوقت بدأ ينفد للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:48 | 2023-05-26
18:30 | 2023-05-26
16:53 | 2023-05-26
16:45 | 2023-05-26
16:35 | 2023-05-26
16:22 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website