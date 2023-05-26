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عربي-دولي
الجيش السوداني يستدعي الاحتياط والمتقاعدين!
Lebanon 24
26-05-2023
|
16:10
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أعلن الجيش السوداني، اليوم، استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، إضافة إلى المتقاعدين، قائلاً إن ذلك بهدف "إعادة الأمن والاستقرار".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع السودانية، إنه "دعما للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار، فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاشيي القوات المسلحة (المتقاعدين) لدعم الجهود العسكرية".
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وأوضح أن الاستدعاء سيتم كالتالي:
- الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم على 65 عاما.
- بناء على اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح.
- التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية، اعتبارا من الإثنين الموافق 29 ايار.
- تقوم قيادة القوات المسلحة باستكمال مطلوب العمل والتنسيق اللازم لتشغيل هذه القوات.
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