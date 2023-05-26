Advertisement

عربي-دولي

مسودة الموازنة الاتحادية... أربيل تعلن معارضتها

Lebanon 24
26-05-2023 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1071166-638207409506752743.jpg
Doc-P-1071166-638207409506752743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، الجمعة، إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية بسبب انتهاكها لحقوق الشعب الكردي.
Advertisement

وتمثل معارضة حكومة الإقليم تحديا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام، وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.

وقالت الحكومة الكردية إنها لن تلتزم بأي قرار غير الاتفاق الموقع مع السوداني. ويشير ذلك فيما يبدو إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطارا لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا.

وقبل تشكيل السوداني لحكومته، كان قد توصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني النافذ المسيطر على حكومة أربيل عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق.

وشمل الاتفاق، بحسب ثلاثة مسؤولين أكراد، إنهاء صراع طويل الأمد حول التحويلات المالية إلى أربيل وتقاسم إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويحق لإقليم كردستان بموجب الدستور العراقي الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن الاتفاق انهار في 2014 حينما بدأ الأكراد بيع النفط الخام بشكل مستقل.

وفي 2017، استعادت القوات العراقية أراضي محل نزاع من بينها مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد تحويل بعض مدفوعات الموازنة لكن بوتيرة متقطعة.

ووصفت حكومة الإقليم التغييرات في مشروع قانون الموازنة، وهي تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، بأنها غير دستورية وأنها "لا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وفي اذار، وافقت حكومة السوداني على مشروع قانون موازنة 2023 بقيمة 197.828 تريليون دينار عراقي (135.6 مليار دولار).(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-05-26
16:53 | 2023-05-26
16:35 | 2023-05-26
16:22 | 2023-05-26
16:10 | 2023-05-26
16:00 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website