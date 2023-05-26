22
o
بيروت
23
o
طرابلس
10
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تسرب الضبّاط والمراتب والشكّ في الموالاة يدفعان البرهان إلى الاستعانة بالمتقاعدين
Lebanon 24
26-05-2023
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دعوة وزارة الدفاع السودانية المتقاعدين للالتحاق بأقرب قاعدة عسكرية للتجنيد حالة من الإرباك داخل الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان في ظل تقارير عن فرار ضباط بارزين وشكوك متزايدة لدى قيادة الجيش في ولاء الذين مازالوا معها.
Advertisement
وتشير تقارير سودانية إلى تسرب للضباط وخاصة من كبار المراتب ولحاق بعضهم بقوات الدعم السريع مع ما يمتلكونه من معطيات عن خطط المؤسسة العسكرية وتحركاتها ومخازنها وقدراتها الدفاعية. كما تشير إلى تململ داخلي لدى الجنود والقيادات الصغرى من الاستمرار في حرب مكلفة، وهو ما دفع قيادة الجيش إلى التفكير في الاستعانة بالمتقاعدين.
وحذّر مراقبون مما جاء في بيان الجيش من دعوة إلى التحاق أيّ مدني قادر على حمل السلاح بأقرب قاعدة عسكرية للتجنيد، معتبرين أن هذه الدعوة قد تمهد لحرب أهلية واسعة من خلال تسليح المدنيين وتشكيل ميليشيات جديدة تزيد من معاناة السودانيين.
ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن هذه الدعوة تؤكد أن قيادة الجيش تتهرب من استحقاقات الهدنة الجديدة التي تمت برعاية سعودية – أميركية، وأنها تتجهز للتصعيد الشامل في الخرطوم وخارجها، معتبرين أن الإشارة إلى حرب المدن تظهر الرغبة في توسيع مدى المعركة في المكان والزمان.
ويشير هؤلاء إلى أن الجيش يشعر بأن الوضع الميداني ينفلت من بين يديه مع نجاح قوات الدعم السريع في توسيع دائرة حضورها خاصة في العاصمة الخرطوم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:43 | 2023-05-26
26/05/2023 09:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
Lebanon 24
مطرب كبير في ذمة الله.. توفي في أحد مستشفيات كاليفورنيا
03:08 | 2023-05-26
26/05/2023 03:08:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
Lebanon 24
بكاء ورعب على طائرة... شاهدوا بالفيديو ما حصل قبل هبوطها!
05:18 | 2023-05-26
26/05/2023 05:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتخرج من جامعة "هارفرد".. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة تتخرج من جامعة "هارفرد".. شاهدوا الصور
02:46 | 2023-05-26
26/05/2023 02:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي تأثراً في حفل وداع عزوبية ابنته ماريتا.. شاهدوا الفيديو
00:24 | 2023-05-26
26/05/2023 12:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2023-05-26
رئيس البرازيل يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا
19:00 | 2023-05-26
يلين تغيّر توقّعها لموعد تخلف الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها
16:53 | 2023-05-26
"أصيبوا بالجنون".. ردّ فعل يفاجئ بوتين!
16:45 | 2023-05-26
مسودة الموازنة الاتحادية... أربيل تعلن معارضتها
16:35 | 2023-05-26
إحداها في شمال شرق لبنان.. 9 هزات تضرب سوريا خلال 24 ساعة!
16:22 | 2023-05-26
حريق ضخم يلتهم مستودعات للملابس في الأردن (فيديو وصور)
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 04:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 04:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 04:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact