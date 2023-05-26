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عربي-دولي

رئيس البرازيل يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا

Lebanon 24
26-05-2023 | 19:30
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رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعوة لزيارة روسيا، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويأتي رفض لولا دا سيلفا بعد أيام من فشل لقاء مأمول بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.
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وقال الرئيسان إن انشغالهما حال دون لقائهما.
وكتب لولا دا سيلفا، على "تويتر": "شكرت بوتين على الدعوة للذهاب إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ وأجبته أنني لا يمكنني الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت"، في إشارة إلى الحدث المقرر بين 14 و17 حزيران المقبل.
وتدارك: "لكنني كررت استعداد البرازيل إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين للتحدث مع طرفي النزاع سعيا لتحقيق السلام".

وأبدى لولا، يوم الاثنين انزعاجه من عدم لقاء زيلينسكي، ولكنه أوضح أنه "لا يرى فائدة من لقائه الآن"، مشيرا الى أنه "لا يبدو أن الرئيس الأوكراني ولا نظيره الروسي يرغبان بالسلام. وتابع «حتى الآن، كلاهما مقتنع بأنه سيفوز بالحرب".
ويدفع لولا دا سيلفا باتجاه محادثات سلام واقترح أن تقوم بلاده بوساطة إلى جانب دول أخرى محايدة مثل الصين وإندونيسيا.
ولكنّه واجه انتقادات الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن تشجيع الحرب في أوكرانيا.
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