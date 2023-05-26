مشهد مذهل لمكة المكرمة من الفضاء.. ريانة برناوي توثق المنظر (فيديو)

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، عبر حسابها في "تويتر"، الجمعة، فيديو التقطه من الفضاء يظهر مكة المكرمة والمسجد الحرام.

وأرفقت المقطع المصور بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".





يشار إلى أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني كانا انطلقا في 21 ايار إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".