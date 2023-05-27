آخر تطوّرات معركة باخموت.. الجيش الرّوسي يستلم مواقعه هناك

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ورداً على سؤال من صحيفة "بلاكنوت"، حول سير الأمور الآن في مدينة باخموت، التي سيطرت عليها قوات فاغنر مؤخراً، قال بريغوجين، إن الجيش الروسي يعمل بنشاط في استلام مواقعه داخل المدينة، بدلاً من قوات "فاغنر".وأضاف بريغوجين: "وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بشكل كامل. لذلك، اعتبارا من 1 حزيران، ستخضع باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع".وأشار إلى أن جنود "فاغنر" يغادرون بشكل مخطط ومنظم، ومن المفترض أنه بعد الانتهاء من العملية، سيتوجهون إلى المعسكرات الميدانية لإعادة تشكيلهم، وإعادة التوظيف والتدريب الإضافي، بحسب ما نقلت "وكالة الأنباء الفيدرالية" الروسية.