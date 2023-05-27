جريمة شنيعة تهزّ دولة عربية قريبة من لبنان.. طعن شقيقته حتى الموت!

أقدم شاب على قتل شقيقته، عبر طعنها عدة طعنات بسلاح أبيض، في جريمة بداعي ما يسمى بـ" الدفاع عن الشرف"، في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفق أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

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وفي التفاصيل، أفادت صفحة "أخبار درعا" على "فيسبوك" بـ"مقتل شابة على يد أخيها بعدة طعنات بحجة ما يسمى جريمة شرف، بعد أكثر من سبعة أشهر على اتهامها".

وقالت الصفحة إن "الشابة تزوجت خلال هذه الفترة وأنجبت طفلا قبل أيام، وجاءت لزيارة أهلها في بلدة كويا في ريف محافظة درعا الغربي، حيث قام أخوها بقتلها".

ووثق المرصد السوري "وقوع 92 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع عام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة".



وأوضح أنه "راح ضحية تلك الجرائم أكثر من 100 شخص، وهم 24 سيدة، و65 رجل وشاب، و12 طفلا".