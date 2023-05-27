صور غير مسبوقة لسطح الشمس.. البقع تظهر بوضوح خارق لأول مرة!

إلتقط تلسكوب "دانييل كيه إنوي" فائق التطور، صوراً لسطح الشمس، كشفت عن تفاصيل غير مسبوقة.

وأظهرت الصور مجموعة بقع شمسية بوضوح خارق لأول مرة.





وذكرت "سكاي نيوز عربية" ان "هذه الصور ستساعد علماء الطاقة الشمسية على فهم المجال المغناطيسي للشمس بشكل أفضل، بما في ذلك أصل العواصف الشمسية".