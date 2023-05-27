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عربي-دولي

صور غير مسبوقة لسطح الشمس.. البقع تظهر بوضوح خارق لأول مرة!

Lebanon 24
27-05-2023 | 03:39
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إلتقط تلسكوب "دانييل كيه إنوي" فائق التطور، صوراً لسطح الشمس، كشفت عن تفاصيل غير مسبوقة.
 
وأظهرت الصور مجموعة بقع شمسية بوضوح خارق لأول مرة.


وذكرت "سكاي نيوز عربية" ان "هذه الصور ستساعد علماء الطاقة الشمسية على فهم المجال المغناطيسي للشمس بشكل أفضل، بما في ذلك أصل العواصف الشمسية".
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المصدر: سكاي نيوز عربية

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