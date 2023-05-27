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عربي-دولي

أحدث تصعيد للتوترات في مضيق تايوان.. بيان مقتضب يكشف التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2023 | 03:55
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، ترافقها سفينتان، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزء من أراضيها.
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وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن "شاندونغ"، التي دخلت الخدمة في 2019، أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق قرب منتصف اليوم السبت والتزمت بالجانب الصيني من خط المنتصف، الذي يعد حاجزا غير رسمي بين الطرفين.
وأضافت أن الجيش التايواني راقب عن كثب السفن الصينية وأنه "رد بالشكل المناسب".


ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات هاتفية لطلب التعليق، ولم تذكر القوات المسلحة الصينية عملية الإبحار على قنواتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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