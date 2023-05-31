كم بلغ عدد السكان في السعوديّة؟

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن "تعداد السعودية 2022"، بوصول عدد سكان البلاد إلى 32.2 مليون نسمة، فيما بلغت نسبة الأجانب بينهم 41.6%.وبلغ عدد المقيمون في السعودية 13.4 مليون نسمة.فيما بلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 63% من إجمالي عدد السكان.ويمثل عدد الذكور نسبة 61.2% من عدد سكان السعودية، والإناث يمثلن 38.8% من عدد سكان.وبحسب الهيئة، فإن نسبة النمو في سكان السعودية بلغت 34.2% بالمقارنة مع إحصاء العام 2010.وبلغ عدد سكان العاصمة السعودية الرياض 8.6 مليون نسمة. (العربية)