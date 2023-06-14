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عربي-دولي
الحكم نُفذ.. اعدام قاتل الطالبة نيرة اشرف وتفاصيل جديدة عن الحادثة المأسوية
Lebanon 24
14-06-2023
|
06:30
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نفذت سلطات سجن جمصة حكم الإعدام على الجاني محمد عادل في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.
وكان النائب العام في مصر حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما أسند اليه من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.
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وكانت النيابة العامة المصرية قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضد الجاني. (العربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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