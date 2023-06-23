Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق لعائلة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ بعد وفاته في "تيتان"... ماذا قالت عنه؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1080555-638231375213511922.jpg
Doc-P-1080555-638231375213511922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول تعليق من عائلة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، الذي فقد حياته في الغواصة "تيتان"، وصفت الراحل بأنه "أسطورة حية".

وأضافت العائلة أن "هاميش كان زوجا محبا، وأبا مخلصا لابنيه اللذين أحبهما بشدة".
Advertisement

وعن فريق عمله، أكدت العائلة أن "الراحل كان قائداً عظيماً ومصدر إلهام ودعم لكل من يعمل معه".

كما أشارت إلى أنه كان يحب المغامرة والاستكشاف ضمن أي ظروف، حيث عاش حياته من أجل عائلته وأعماله ولطالما كان يفكر بالمغامرة التالية.
 
 
وأضافت أن ما حققه في حياته كان رائعا، مشيرة إلى أن "عزاءها البسيط من هذه المأساة بأنها فقدته وهو يفعل ما يحبه". (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2023-06-23
12:30 | 2023-06-23
12:02 | 2023-06-23
12:00 | 2023-06-23
11:30 | 2023-06-23
11:30 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website