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صحة

مُفاجأة مدوّية عن "الكولا" و "العلكة".. ما كُشِف عنها "صحُياً" خطير جداً!

Lebanon 24
29-06-2023 | 08:41
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تعتزم الوكالة الدولية لبحوث السرطان إعلان "الأسبرتام"، أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعاً في العالم، "مادة مسرطنة محتملة"، ما يضع الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية، وفقاً لما قاله مصدران مطلعان لوكالة "رويترز".
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ويُستخدم الأسبرتام في صناعة منتجات متتنوعة، منها مشروبات كوكاكولا الغازية منخفضة السعرات الحرارية، وعلكة إكسترا، وبعض مشروبات سنابل.
 
ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطراً محتملاً أم لا، بناء على جميع الأدلة المنشورة. ولا يؤخذ في الاعتبار الكمية الآمنة التي يمكن أن يستهلكها الشخص من تلك المادة دون الإضرار بصحته.

وقد أثارت قرارات مماثلة لوكالة بحوث السرطان في الماضي في ما يتعلق بمواد مختلفة، مخاوف المستهلكين بشأن استخدامها، وأدت إلى رفع دعاوى قضائية، وضغطت على الشركات المصنعة لإعادة صنع وصفات وإيجاد بدائل. وأدى ذلك إلى انتقادات بأن التقييمات يمكن أن تكون مربكة للجمهور.

يذكر أنه في عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة إن الأسبرتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة. وتشاركت الجهات التنظيمية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة ودول أوروبية وجهة النظر تلك على نطاق واسع. (العربية)

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