ليست بمتناول الجميع... تعرفوا على مقاتلات F-35؟

Advertisement

أعلنت إسرائيل رغبتها في زيادة طائرات F35 المقاتلة التي تمتلكها بنحو الثلث من خلال شراء 25 طائرة إضافية بصفقة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.وستمنح الطائرات التي تعد المقاتلات الأكثر قوة في العالم إسرائيل قوة إضافية كبيرة، وفق مراقبين.في عام 1997 اختيرت شركتا بوينغ ولوكهيد مارتن لصنع نموذج تجريبي للطائرة التي حلقت أول مرة في أكتوبر عام 2000.الطائرة تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة الشبحية، وتمتلك مجموعة واسعة من القدرات جعلتها تعرف بأنها "أفضل مقاتلة في العالم".وفي يونيو من عام 2001، أصبحت المقاتلة أول طائرة حربية في التاريخ تقوم بالتحليق من الأرض إلى الجو بشكل عمودي، بدون الحاجة إلى مدرج، وفقا لموقع المقاتلة على الإنترنت.وتتمتع الطائرة، أيضا، بخاصية "الإقلاع القصير" التي تمنحها القدرة على حمل حمولات أكبر والإقلاع من مدرج قصير للغاية.وظهرت المقاتلة إلى العلن أول مرة خلال طيران تجريبي عام 2006، وسلمت أول نماذج الطائرة إلى الجيش الأميركي عام 2010 لكنها دخلت الخدمة رسميا عام 2015.وفي عام 2012 أصبحت بريطانيا أول دولة – عدا الولايات المتحدة – تحصل على نسخة من الطائرة.خلال هذه الأعوام كانت الشركة المصنعة تختبر وتحلق بالموديلات الأكثر حداثة من الطائرة، F35 A و B و C والمصممة خصيصا للعمل مع أفرع محددة من القوات المسلحة.يستطيع الطيار من خلال الخوذة المتطورة التي يرتديها البقاء على معرفة تامة بما يجري في ميدان المعركة لعشرات الأميال، حيث تستطيع رادارت الطائرة المتطورة التقاط وتحليل بيانات المركبات المعادية واستهداف العديد منها في وقت واحد.نظريا يمكن للطائرة مقاتلة أهداف جوية وبرية عدة في نفس الوقت، كما يمكنها شن "حرب إليكترونية" للتشويش على رادارات الأعداء وشل اتصالاتهم إلى جانب التقاط بيانات ساحة المعركة ونقلها إلى مراكز القيادة.يمنح محرك الطائرة المتطور مسافة تحليق أطول بـ30 بالمئة مقارنة بالنماذج السابقة، كما إنها تمتلك نظام أسلحة من الجيل الخامس JASSM القادر على تحطيم الأهداف بدقة من مسافات كبيرة تجعل الطائرة آمنة ضد نظم الدفاع الجوي.وتصف شركة لوكهيد مارتن النظام بأنه "أول صواريخ كروز" المحمولة جوا التي صنعتها.ويمكن للطائرة إطلاق صواريخ LARSM وهي صواريخ كروز طويلة المدى مضادة للسفن.بالإضافة إلى الولايات المتحدة تمتلك عدة دول أخرى أعدادا من الطائرات، بينما تنتظر دول أخرى وصول طلبياتها.ويقول موقع شركة نورثروب غرومان إن هناك أكثر من 600 طائرة عاملة في تسع بلدان حول العالم، و1200 طيار مستعد للتحليق وأكثر من 10 آلاف عنصر صيانة.وتخطط الولايات المتحدة لتصنيع وتشغيل أكثر من 2400 طائرة في فروع الجيش المختلفة، بينما تمتلك كل من إسرائيل وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، بينما تقترب سنغافورة والدنمارك وبلجيكا وبولندا من الحصول عليها بعد إكمال الاتفاقات التجارية والدخول في مرحلة التصنيع.(الحرة)