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عربي-دولي

ليبيا.. القبائل تغلق أكبر حقول النفط إثر احتجاز وزير سابق

Lebanon 24
13-07-2023 | 12:30
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أغلقت قبائل ليبية، اليوم، حقلي الشرارة والفيل النفطيين، أكبر حقول النفط بالبلاد، احتجاجا على احتجاز سلطات طرابلس وزير المالية السابق فرج بومطاري.

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في العاصمة طرابلس، من دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.
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واتهمت قبائل "ازوية" التي ينحدر منها بومطاري، سلطات العاصمة طرابلس باحتجازه في إطار تصفية حسابات، بعد تقديم ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، وهدّدت بإغلاق الحقول والمواني النفطية إلى حين الإفراج عنه.
 
وجرّاء إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين، من المتوقع أن تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر يومية بقيمة 32.5 مليون دولار أميركي، إذ ينتج حقل الشرارة النفطي 315 ألف برميل يوميا، بينما يبلغ إنتاج حقل الفيل الذي يعتمد بشكل أساسي على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة 73 ألف برميل يوميا.

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