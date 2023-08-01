دولة عربيّة تتخلّص من مرض خطير جدّاً... ما هو "التراخوما"؟

Advertisement

تخلص العراق من التراخوما بوصفه مشكلة من مشكلات الصحة العامة، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.والتراخوما هو مرض يصيب العين، تسببه عدوى بكتيريا المتدثرة الحثرية. وتنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الأصابع الملوثة، والأدوات المعدية والذباب الذي لامس إفرازات العين أو الأنف لشخص مصاب بالعدوى.وتشمل عوامل الخطر البيئية لانتقال التراخوما قلة النظافة الشخصية، وتكدس الأفراد داخل الأسر المعيشية، وعدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي.والعمى الناجم عن التراخوما متعذر شفائه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وعند التعرض لنوبات متكررة من الإصابة بالعدوى على مدى عدة سنوات، فإن الرموش قد تنسحب إلى داخل العين. وهذا ما يسبب الألم وقد يؤدي إلى تلف دائم في القرنية.وفي البداية، تظهر أعراض التراخوما بالحكة البسيطة وتهيج العينين والجفون. ومن ثم ربما تورم الجفون، وخروج إفرازات صديدية من العين. وإذا لم تعالج التراخوما، فقد تتسبب في العمى. (الحرة)