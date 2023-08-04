أبرزها "السياحية".. تعرف على أشهر أنواع تأشيرات السفر في العالم

يتطلب دخول الأشخاص والأفراد لدولة معينة والمكوث فيها، الحصول على تأشيرة سفر خاضعة لشروط وقوانين متفق عليها.

وفعلياً، تختلف أنواع التأشيرات بحسب حالة المتقدم للحصول عليها، كتأشيرة العمل، واللجوء والهجرة، والتعليم، والحج والعمرة، وغيرها من التأشيرات.

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ونشر موقع "visaguide.world" تصنيفاً لأشهر أنواع تأشيرات السفر التي تعتمدها دول العالم، والتي نذكرها في القائمة التالية:

1- تأشيرة سياحية

وهي الأكثر شيوعاً وتُعطى لأغراض السياحة والسفر وتصلُ مدتها لـ90 يوماً.

2- تأشيرة طبية

تمكنك من الدخول إلى أي دولة لأغراض العلاج وتُمنح لفترة زمنية محدودة.

3- تأشيرة العمل

تُمنح لمن لهم الحق في العمل بشكل قانون ومدتها من سنة لـ5 سنوات.

4- تأشيرة الطالب

تُمنح لطلاب الباكلوريوس والدراسات العليا والدكتوراه من قبل الدولة المعنية خلال فترة التعليم.

5- تأشيرة عائلية

تُمنع للزوجين والأطفال وترتبط بفترة إقامة العمل التي حصل عليها أحد الزوجين.

6- تأشيرة دبلوماسية

تُمنع للأعضاء الدبلوماسيين وتعتمد على طول الخدمة في السلك الدبلوماسي.

7- تأشيرة اللجوء

تُمنح لمن يتعرض للقمع والعنف بسبب الدين والعرق والسياسة وحرية الفكر في العالم.

8- تأشيرة رقمية

تُمنح عبر الإنترنت بين الدول والمؤسسات التي اتفقت على اعتمادها.

9- تأشيرة الحج والعمرة

تمنحها السعودية للدول وخاصة الإسلامية لتمكين الأفراد من أداء فريضة الحج والعمرة.

10- تأشيرة العبور

أقصر نوع التأشيرات وتمنح لاستمرار ومتابعة رحل السفر لدولة أخرى.

(عربي21)