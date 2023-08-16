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صحة

ينتشر في 51 دولة.. ما هي أعراض متحور "كورونا" الجديد؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 00:27
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن المتحور الجديد من كوفيد والمعروف باسم "إيريس" والذي ظهر لأول مرة في شباط من هذا العام، وطالبت الدول بمراقبة الحالات مع ازدياد أعداد المصابين حول العالم.

ووفقاً لهيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن الإصابة بالفيروس المتحور الجديد، تشكّل واحدة من بين كل 7 حالات من كوفيد ممن تتجاوز أعمارهم 85 عاما.
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يأتي ذلك في وقت تزداد حالات الإصابة بالفيروس نفسه في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات التقديرية التي نشرتها المراكز الأمسركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويستمر الخبراء بمراقبة المتغيرات بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إصابات جديدة في 51 دولة منها المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.


ما هي أعراض المتحور الجديد؟
تتشابه أعراض الإصابة بالمتحور الجديد بأعراض كوفيد-19 مثل: الحمى والسعال المستمر والتغير في حاسة التذوق أو الشم والإجهاد وسيلان الأنف إضافة إلى التهاب الحلق.

ويرى مسؤولون في هيئة الأمن الصحي ببريطانيا، أن التطعيم هو الحلّ الأفضل لمواجهة موجات التحولات الجديدة من كوفيد-19، وطلبت من الأفراد الحصول عليه في أقرب وقت خاصة كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي.

وأوصت الهيئة الصحية البريطانية، بضرورة غسل اليدين بانتظام وتجنب مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض الفيروس. (الجزيرة)

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