بكتيريا خطيرة "تأكل اللحم" وتُسبب الوفاة.. كيف تنتقل إلى البشر؟

ذكر موقع "الحرة"، عن وفاة 3 أشخاص في ولايتي كونيتيكت ونيويورك الأميركيتين، بعد إصابتهم ببكتيريا نادرة آكلة للحوم تعيش في المياه الدافئة.

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ووفقا لأخصائية الطب العام الدكتورة نسرين حماد، فإن تلك البكتيريا الخطيرة "تحدث متلازمتين مختلفتين، الأولى تنجم عن تسمم الدم الأولي القاتل الناتج عن تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا".وأضافت: "أما المتلازمة الثانية فتحدث عندما يتعرض جرح مفتوح لإنسان قد يتواجد في مياه البحر الدافئة، حيث تحدث ما باتت تعرف بـ"عدوى البكتيريا آكلة اللحم"، وهي عدوى بكتيرية نادرة تنتشر بسرعة في الجسم، ويمكن أن تؤدي إلى وفاة المريض".وشرحت أن "ذلك المرض يدعى طبيا باسم "التهاب اللفافة النخار"، وسمي بآكل اللحم لأنه يسبب موت أنسجة تحت الجلد واللفافة العضلية، لكن دون تأثير على العضلات الموجودة أسفلهما".ولفتت إلى أن الإصابة بهذا المرض تكون أكبر عند الأشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة بسبب أمراض مزمنة أو خبيثة، مثل السرطان والسكري.كما أوضحت أنه "يمتاز بشدته وأعراضه القوية المفاجئة"، مردفة: "ينبغي معالجته على الفور بإزالة الأنسجة الميتة جراحياً، وإعطاء المريض جرعات كبيرة من المضادات الحيوية عبر اللأوردة، مع اللجوء إلى إجراءات جراحية للتقليل من نسبة معدل الوفيات بين المصابين بالمرض".وإذا كانت تلك البكتيريا تظهر بكثرة في الولايات المتحدة مقارنة بغيرها من الدول، فإنها، حسب حماد، "تكاد تكون غير موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشددة على أن ذلك "لا يمنع اتخاذ سبل الوقاية من الإصابة بها".وتابعت: "تشمل طرق الوقاية، تجنب تناول الأسماك والمأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة بشكل كامل، إذ ينصح خبراء الصحة بطهي الأسماك بشكل جيد، للتأكد من القضاء على كافة أنواع البكتيريا الضارة".وشددت على ضرورة "التأكد من شراء المأكولات البحرية من مصادر موثوقة وذات سمعة جيدة". (الحرة)