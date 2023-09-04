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عربي-دولي

لسبب غير متوقع.. زوجان يدمران جزءاً من سور الصين العظيم!

Lebanon 24
04-09-2023 | 15:06
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ذكر تلفزيون الصين المركزي أن الشرطة ألقت القبض على رجل وامرأة هدما جزءاً من سور الصين العظيم بحفارة من أجل فتح "طريق قصير".

وتلقى مركز الشرطة في مقاطعة يويو بمدينة شوتشو، الواقعة في مقاطعة شانشي بوسط الصين، بلاغا يوم 24 آب يفيد باكتشاف ثغرة في قسم من سور الصين العظيم. وعند وصول الشرطة إلى مكان الحادث، اكتشفوا أن الفجوة تشكلت نتيجة استخدام حفارة كبيرة.
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وبعد فحص الآثار التي خلفتها المعدات، عثرت الشرطة على حفارة، بالإضافة إلى رجل وامرأة، في مقاطعة هيلينغر المجاورة، الواقعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم.
 
وبعد التحقيق معهما، اتضح أن رجلاً يبلغ من العمر 38 عاما يُدعى تشنغ، وامرأة تبلغ من العمر 55 عاما تُدعى وانغ، كانا يعملان في البناء بالقرب من المكان الأثري، قررا حفر ممر عبر الجدار من أجل "تقصير المسافة" إلى مكان العمل. 

يُشار إلى أن تصرفات الرجل والامرأة تسببت في "ضرر لا يمكن إصلاحه" لسلامة جزء من سور الصين العظيم، الذي بني خلال عهد أسرة مينغ (1368-1644).
 
 
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