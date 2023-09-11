أنباء عن زلزال ثانٍ سيضرب المغرب.. هذا ما قاله العالم الهولندي

طفت إلى السطح إشاعات جديدة حول زلزال ثان سيضرب المنطقة، وسط حالة هلع خيمت على المغاربة الذين باتوا ليلة ثالثة في العراء، بعدما دمر الزلزال بيوتهم ومنازلهم ليل الجمعة السبت.



ونسبت تلك التوقعات للعالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، الذي كان توقع قبل أيام الكارثة التي حلت بالمغرب، حاصدة أكثر من ألفي قتيل.



إلا أن هوغربيتس أطل ثانية عبر حسابه في منصة "أكس"، نافياً الأمر.



ادعاء غير صحيح

وقال في تغريدة مساء أمس الأحد: "يبدو أن بعض وسائل الإعلام ادعت أنني توقعت حدوث زلزال كبير آخر في المغرب، لكن هذا الادعاء غير صحيح."



كما أوضح أنه عادة، بعد وقوع زلزال مشابه للذي حصل يوم 8 أيلول، تقع هزات ارتدادية أصغر (M 4-5). وأردف قائلا: "أما احتمال وقوع زلزال آخر فمستبعد إلى حد كبير."

Some media seem to claim that I "predicted" another big quake in Morocco. This claim is false. I answered questions here about the current threat. Usually, after an earthquake like on 8 September, smaller aftershocks (M 4-5) occur. Another large one is less likely. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 10, 2023 Advertisement

ويثير هذا العالم انتقادات واسعة بين خبراء الزلازل الذين يجمعون على أنه لا يمكن توقع توقيت حدوث الزلازل على الإطلاق.



لا يمكن التنبؤ بشيء

فقد أوضح فيليب فيرنان الأستاذ والباحث في جامعة مونبلييه والمتخصّص في التكتونيات النشطة، خصوصاً في المغرب، مؤخراً أنه يستحيل ذلك علمياً.



وقال: "لسوء الحظ، لا يمكن التنبؤ بأيّ شيء"، مضيفا أن الخبراء يحاولون تقدير فترات التكرار اعتماداً على قوة الزلازل المختلفة؛ ولكن بعد ذلك يمكن أن يكون السلوك فوضويا"، وفق ما نقلت فرانس برس.



كما أشار إلى أنه "قد يحدث زلزالان قويان في فترة قصيرة بنفس المنطقة، ومن ثم قد لا يحدث أي شيء لفترة طويلة".(العربية)



