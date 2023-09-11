حصيلة جديدة... كم أصبح عدد ضحايا زلزال المغرب؟

أفادت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر، إلى 2497 قتيلا.



وتتوزع هذه الحصيلة على 1452 وفاة بإقليم الحوز، و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بعمالة مراكش. (سكاي نيوز)

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