أردوغان: بحثت مع السيسي تبادل الزيارات والتعاون المشترك

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وصف الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، يوم الاثنين، اللقاء الذي جمعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة العشرين بالإيجابي.قال أردوغان إن اللقاء الذي عقده مع السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي كان إيجابيا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال أردوغان إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى.