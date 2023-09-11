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عربي-دولي

أردوغان: بحثت مع السيسي تبادل الزيارات والتعاون المشترك

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:30
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وصف الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، يوم الاثنين، اللقاء الذي جمعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة العشرين بالإيجابي.

قال أردوغان إن اللقاء الذي عقده مع السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي كان إيجابيا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.
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وفي حديثه للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند، قال أردوغان إن البلدين يعتزمان إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى.
 
وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.

وخلال العام الماضي، التقى السيسي أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وقام البلدان برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بتبادل تعيين السفراء في تموز بعد توترات استمرت عقدا. (سكاي نيوز عربية) 
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