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عربي-دولي

السودان... تقرير يكشف أعداد أطفال ماتوا بمخيمات اللاجئين

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:00
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توفي نحو 1200 طفل جراء الحصبة وسوء التغذية في تسعة مخيمات للاجئين في السودان منذ أيار حسبما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

ووفق مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين آلن مينا، فإن عشرات الآلاف الآخرين من الأطفال بمخيمات للاجئين في السودان قد يموتون بحلول نهاية السنة، على ما نقل "سكاي نيوز".
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وأضاف مينا: "أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 أيار و14 أيلول. ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد".

الأطفال الأكثر تضررا من الحرب في السودان

ويعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا من الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، فراح الآلاف منهم ضحية للقتل والتشريد والجوع.

وتشير منظمة يونيسف إلى أنها نقلت 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل، كما نزح 1.9 مليون طفل داخل السودان.

وأجبر 1.7 مليون طفل على ترك منازلهم وهم يتنقلون الآن داخل البلاد وعبر حدودها.
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