Advertisement

عربي-دولي

وصول 5 أميركيين أفرجت عنهم إيران إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1108897-638307268024919301.jpg
Doc-P-1108897-638307268024919301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصلت طائرة، الثلاثاء، تقل 5 أميركيين أفرجت إيران عنهم إلى الولايات المتحدة وذلك بعد يوم من مبادلتهم بـ5 إيرانيين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.
Advertisement

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المفرج عنهم وصلوا بالفعل.

وفي وقت متأخر الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عودة 5 أميركيين مفرج عنهم في صفقة تبادل سجناء مع إيران، معلناً فرض عقوبات جديدة على الرئيس الإيراني السابق أحمدي محمود نجاد والاستخبارات الإيرانية، فيما اعتبر الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الإفراج عن السجناء الأميركيين "عملاً إنسانياً بحتاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:45 | 2023-09-19
12:25 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
12:00 | 2023-09-19
11:40 | 2023-09-19
11:00 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24