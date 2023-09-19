وصول 5 أميركيين أفرجت عنهم إيران إلى الولايات المتحدة

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وصلت طائرة، الثلاثاء، تقل 5 أميركيين أفرجت إيران عنهم إلى الولايات المتحدة وذلك بعد يوم من مبادلتهم بـ5 إيرانيين كانوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن المفرج عنهم وصلوا بالفعل.وفي وقت متأخر الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عودة 5 أميركيين مفرج عنهم في صفقة تبادل سجناء مع إيران، معلناً فرض عقوبات جديدة على الرئيس الإيراني السابق أحمدي محمود نجاد والاستخبارات الإيرانية، فيما اعتبر الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الإفراج عن السجناء الأميركيين "عملاً إنسانياً بحتاً".