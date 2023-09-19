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روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى "وقف إراقة الدماء" في ناغورني قره باغ

Lebanon 24
19-09-2023 | 09:00
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دعت روسيا أذربيجان وأرمينيا إلى "وقف إراقة الدماء" في ناغورني قره باغ والعودة إلى "التسوية السلمية" في هذا الجيب المتنازع عليه منذ عقود.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافة: "يدعو الجانب الروسي إلى وقف إراقة الدماء ... والعودة إلى التسوية السلمية". وأضافت "كل مراحل الحل السلمي منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في 2020 و2022".
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بدورها، نفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في منطقة ناغوني قره باغ الانفصالية، بعدما أعلنت أذربيجان أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" هناك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على "تلغرام": "أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مرارا، وتعلن مجددا، أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قره باغ"، بحسب ما ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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