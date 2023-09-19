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عربي-دولي

الرئاسة السورية: الأسد يبدأ زيارة إلى الصين يوم الخميس

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:30
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أعلنت الرئاسية السورية أن الرئيس بشار الأسد سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وقالت الرئاسة السورية إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.
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كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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