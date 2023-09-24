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عربي-دولي

بين أميركا وفيتنام.. محادثات لإتمام صفقة "تاريخية" بين البلدين!

Lebanon 24
24-09-2023 | 02:17
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قال شخصان مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات مع فيتنام حول اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة، وهو اتفاق قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين وتهميش روسيا، حسبما ذكر المصدران.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصدرين قوله إن الصفقة التي قد تكتمل خلال العام المقبل من شأنها أن تحقق الشراكة التي تم تحديثها في الآونة الأخيرة بين واشنطن وهانوي ببيع أسطول من طائرات إف-16 المقاتلة الأميركية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وما زال الاتفاق في مراحله الأولى ولم تحدد شروطه الأساسية بعد وربما لا يتم إبرامه، لكنه كان موضوعاً رئيسياً في المحادثات الرسمية بين فيتنام والولايات المتحدة في هانوي ونيويورك وواشنطن على مدى الشهر الماضي.

بدوره، ذكر المصدر الآخر الذي طلب عدم نشر اسمه أن واشنطن تدرس هيكلة شروط تمويل خاصة للمعدات باهظة الثمن التي يمكن أن تساعد هانوي في التخلي عن اعتمادها التقليدي على الأسلحة الروسية منخفضة التكلفة وذلك في وقت تعاني فيه فيتنام أزمة مالية.

من جهته، قال مسؤول أميركي في تعليق على الأمر: "لدينا علاقة أمنية مثمرة وواعدة مع الفيتناميين ونرى اهتماماً منهم ببعض الأنظمة الأميركية وتحديداً أي شيء قد يساعدهم في تحسين مراقبة مجالهم البحري وربما طائرات النقل وبعض المنصات الأخرى".

ومن الممكن أن يؤدي إبرام صفقة أسلحة كبيرة بين الولايات المتحدة وفيتنام إلى إثارة غضب الصين التي تشعر بالقلق من الجهود الغربية لمحاصرتها.
 
ويتصاعد النزاع الإقليمي طويل الأمد بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي وهو ما يفسر سبب سعي فيتنام إلى بناء دفاعات بحرية. (رويترز)
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