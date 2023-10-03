من هم الجمهوريون الثمانية الذين أطاحوا برئيس مجلس النواب؟

أطاح مجلس النواب الأميركي برئيسه كيفن مكارثي في جلسة تاريخية بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210، حيث صوت ثمانية جمهوريين لصالح قرار عزل مكارثي من منصب الرئاسة.

ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.

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وصوت ثمانية نواب من أعضاء الحزب الجمهوري لصالح القرار وهم:

- النائب: أندي بيغز من أريزونا

- النائب: كين باك من كولورادو

- النائب: تيم بورشيت من تينيسي

- النائب: إيلي كرين من أريزونا

- النائب: بوب جود من فرجينيا

- النائب: نانسي ميس من ساوث كارولينا

- النائب: مات روزندال من مونتانا

- النائب: مات غايتز من فلوريدا

وفور صدور نتيجة التصويت، سارع عدد من النواب الجمهوريين للإحاطة بماكارثي الذي رسم ابتسامة على وجهه وتبادل وإياهم العناق والمصافحة.



وعلق النائب الجمهوري عن ولاية اوكلاهوما توم كول بالقول: "الحزب الجمهوري دخل حالة فوضى وعلينا ترك خياراتنا مفتوحة امام كل الاحتمالات."



وأضاف: سنصوّت مرة جديدة الى كيڤين ماكارثي ولا بديل عنه.



ووصفت النائب الجمهوري جين كيغانز، عن ولاية فيرجينيا، القرار بأنه "محبط حقًا لأولئك الذين ترشحوا للكونغرس لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح".



وأضافت: "كل الجهود التي قمنا بها يمكن أن تخرج عن مسارها من قبل مجموعة صغيرة. إنه أمر محبط للغاية". (سكاي نيوز عربية)