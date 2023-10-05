لمنع تفشي ''بق الفراش''... تونس تفعل نظام اليقظة الصحية

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، تفعيل نظام اليقظة الصحية لمنع تفشي ''بق الفراش''، بحسب ما ذكرت وكالة "موزاييك" التونسية.



وأكد مدير حفظ صحة وحماية المحيط في الوزارة سمير الورغمي أن تونس فعلت نظام اليقظة الصحية على مستوى مناطق العبور البحرية والجوية والبرية وكوّنت لجنة مشتركة ستجتمع في القريب العاجل لأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب حشرة "بق الفراش"، التي انتشرت مؤخرا في فرنسا.

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وأضاف الورغمي "تونس قامت بتشديد المراقبة بمختلف مناطق العبور من حيث تفتيش الأمتعة والمراقبة الدقيقة للمسافرين القادمين من دول أوروبية ومراقبة السلع الموردة ولا سيما المستعملة منها مؤكدا عدم تسرب هذه الحشرة الى تونس الى حد الآن".



ولفت الورغمي في هذا الصدد الى أن لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء في علم الحشرات ستتولى في اجتماعها المرتقب وضع الإجراءات اللازمة لمنع تسرب الحشرة الى تونس أو ظهورها.



ويذكر أن الحكومة الفرنسية ستجتمع هذا الأسبوع لوضع "خطة عمل" لمكافحة "بق الفراش"، معربة عن قلقها من عودة هذا النوع من الطفيليات إلى البلاد، حيث رصدت حشرات البق في دور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي.



وبقّ الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم لتسبب تهيجا جلديا لدى بعض الأشخاص.



كما تتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تمتص الدم بشكل منتظم للبقاء على قيد الحياة ومواصلة نموها.



وكانت قد اختفت هذه الحشرات في خمسينيات القرن العشرين، قبل أن تعاود الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة. (RT)