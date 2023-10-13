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عربي-دولي

موسكو: عملية برية إسرائيلية ستؤدي إلى سقوط ضحايا على نحو «غير مقبول»

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:00
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.

وقال بوغدانوف في معرض جوابه عن سؤال صحفي حول موقف روسيا من احتمال شن إسرائيل عملية برية في غزة قد تكون مصحوبة باحتلال القطاع: "نحن ضد الاحتلال. هناك قرار لمجلس الأمن الدولي ينص من حيث المبدأ على أن أساس السلام والأمن هو الأرض مقابل السلام. والتطبيع مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حصار غزة غير مقبول.

وقال إن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي. (روسيا اليوم)

 

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