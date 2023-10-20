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بعد تعرّضها لقصف.. كنيسة القديس برفيريوس في غزة مصممة على مواصلة أداء واجبها وإسرائيل تعلّق

Lebanon 24
20-10-2023 | 01:10
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 تعرّضت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة، أمي الخميس "لقصف في غارة جوية إسرائيلية"، وفقا لمسؤولين بالكنيسة وحركة "حماس".

وقالت الكنيسة المملوك للبطريركية الأرثوذكسية في القدس، في بيان إنها "مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد".
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وأضافت أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الـ13 يوما الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

بدورها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تسيطر عليها حركة "حماس"، في بيان، إن "غارة جوية إسرائيلية تسببت في انهيار أحد المباني التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في وسط مدينة غزة"، مضيفة أن "العديد من الأشخاص الذين كانوا يحتمون بالمبنى تعرضوا للقصف".

من جهته، عّلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة على ضرب الكنيسة، وقال إن "جدار الكنيسة في المنطقة تعرض لأضرار نتيجة لقصف".

وأضاف الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مركز القيادة والسيطرة التابع لإرهابيي حماس المتورط في إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "تم استخدام مركز القيادة والسيطرة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل واحتوى على بنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية"، وتابع: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بسقوط ضحايا، والحادث قيد المراجعة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حماس تتعمد وضع قواعدها في مناطق مدنية وتستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية". (شبكة cnn)
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