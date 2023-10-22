بسبب الحرب.. إلغاء مراسم ذكرى أحد "أبرز قادة إسرائيل"

أعلن مركز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، اليوم الأحد، إلغاء مراسم إحياء ذكرى رابين وذلك بسبب الحرب القائمة في إسرائيل والوضع الأمني المتوتر.

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وفي بيانٍ له، قال المركز: "قلوبنا مع عائلات الجرحى والقتلى، ونتمنى العودة السريعة والآمنة للمدنيين والجنود المختطفين. وفي هذا الوقت العصيب، لن تقام مراسم الدولة لإحياء الذكرى".

ورابين هو سياسي ورئيس وزراء إسرائيلي راحل، لعب دوراً كبيراً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وبدأ رابين حياته السياسية عام 1968 عندما اختير سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، فترك الجيش بعد أن خدم فيه مدة 27 عاماً. كذلك، عمل رابين على تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في مقابل العلاقات الجيدة التي كانت تربط العرب بالاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.

اُنتخب رابين عضواً في الكنيست عن حزب العمل واختارته رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير وزيرا للعمل. وإثر اندلاع المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة بعد أن اتهمت الجيش بالتقصير في حرب 1973، اختير رابين رئيساً للوزراء بعد استقالة غولدا مائير.

وبدأ رابين مفاوضات سلام مع مصر أسفرت عن انسحاب إسرائيلي جزئي من سيناء عام 1975. وفي الفترة بين عامي 1977 و1984 كان رابين عضوا فاعلا في لجنتي الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، ونشط في كتابة الكثير من المقالات المتعلقة بالشؤون الإستراتيجية في الصحف الإسرائيلية.

وفي عام 1984 تكونت في إسرائيل حكومة وحدة وطنية واختير رابين وزيرا للدفاع، وكان من أهم القرارات التي اتخذها قرار بانسحاب إسرائيل من لبنان مع الاحتفاظ بشريط حدودي لحماية أمن إسرائيل في المنطقة الشمالية.

وخلال توليه وزارة الدفاع اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بعنف وحاول إخمادها بشتى الطرق لكنه فشل في ذلك.

وبدأ رابين في عام 1989 اتصالاته بالفلسطينيين تمهيداً لعقد مؤتمر مدريد للسلام في العام التالي 1990، غير أن الائتلاف الحكومي الذي كان يحكم إسرائيل آنذاك انهار وعاد رابين وحزب العمل الإسرائيلي إلى صفوف المعارضة.

وفي عام 1992، انتخب رابين مجدداً رئيساً للوزراء بعد فوز حزب العمل، وأضيف إليه منصب وزير الدفاع. كذلك، توصل رابين مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى اتفاق أوسلو في 13 أيلول 1993 ووقع الاثنان عليه في البيت الأبيض بحضور الرئيس بيل كلينتون.

ووقع رابين اتفاقية سلام مع المملكة الأردنية في عهد الملك الحسين بن طلال فيما يعرف باتفاقية وادي عربة في 26 تشرين الأول 1994.